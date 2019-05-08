Следственный комитет начал разбираться в обстоятельствах гибели группы туристов под лавиной в Горном Алтае.
Как сообщили в республиканском управлении СКР, по поступившей информации о гибели туристов в результате схода снежной лавины на Южно-Чуйском хребте Кош-Агачского района организована процессуальная проверка.
"В настоящее время проводятся необходимые доследственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, следствием выясняется, что явилось причиной происшествия, были ли нарушены меры безопасности при восхождении, и кто являлся организатором восхождения", – добавляют в ведомстве.
Напомним, как сообщил порталу Amic.ru источник в правительстве республики, группа туристов из Новосибирска 6 мая попала под лавину. В результате трагедии погибли семь человек.
Комментарии