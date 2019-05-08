Попавших под лавину туристов в Горном Алтае ищут с вертолетов

Вертолеты и кинологические расчеты спасателей задействованы для поиска туристов, попавших под лавину в Горном Алтае.
Как сообщили в республиканском главке МЧС России, 8 мая в 10:45 по местному времени поступила информация о том, что в районе Южно-Чуйского хребта Кош-Агачского района Республики Алтай 6 мая под лавину попала туристическая группа из Новосибирска в составе девяти человек.
"Два человека самостоятельно вышли и сообщили о произошедшем. По имеющейся информации, семь человек попали под лавину. Для осуществления поисковых работ в ближайшее время вылетает группа спасателей, в том числе четыре кинологических расчета, задействовано два вертолета", – добавляют в экстренном ведомстве.
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Также напомним, что в связи с поступлением данных о гибели туристов под лавиной Следственный комитет начал проверку, в ходе которой установит все обстоятельства случившегося.
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