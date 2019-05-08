Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев на своей странице в Instagram выложил фотографию, где он в деловом костюме стоит на самокате и призывает всех пересаживаться на экотранспорт.
Судя по всему, министр алтайского спорта приехал на работу именно на этом виде транспорта, отказавшись от служебного автомобиля. В комментариях к посту многие хвалят чиновника за здоровый образ жизни. Так, депутат Госдумы от Алтайского края Наталья Кувшинова написала коротко и ясно: "Класс". Сам же Перфильев пошутил, что на самокате будет ездить на заседания правительства к Виктору Томенко и что на первом этаже здания уже приготовили стоянку для его транспортного средства.
Многие при этом отмечают, что в Барнауле нет нормальных условий и велодорожек для самокатов. Это действительно так.
"По дорогам нельзя, с тротуарами реально плохо", – подтвердил министр.
Комментарии
а почему не на простой самокат?
дорого для простого народа это ваше электро, а ему че, так, раз в ресторан сходить
Ninebot KickScooter с дополнительным аккумулятором? Электросамокат с ценником как у дешевого автомобиля. С удовольствием бы "пересел", еслиб уровень зарплат позволял покупать такие игрушки, а не выживать от з/п до з/п. При этом нет никаких условий покататься по нашим ямам, разве что около администрации туда-сюда.
Ну это если до работы пару км... а ямы? а грязь? фигня ваш самокат - да только по ленинскому и кататься
Больше занятся не чем.
Хорошее начинание, может так один, другой, третий, выйдет на улицы из своих лэнд круизЁров прадо, увидят что Барнаул оказывается в руинах. Ни пройти пешеходу ни проехать на велике/самокате.
От Попова до Шахов вдоль Павловского тракта можно сделать велодорожку, но никто не хочет. Одни разговоры. Мы на Европу ссылаемся, а там есть велодорожки.
сытый голодного не вразумеет
У нас не то что велодорожек нет, у нас даже нормальных тротуаров нет. На велике проедешь - колёса погнёшь. Какой тут самокат? Пусть все тротуары сделают
8.05.2019 14:48
- гость -
поглядят/повздыхают и обратно в тачку прыг