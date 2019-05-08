В конце апреля 2019 года подошла к завершению учебная программа подготовки Executive Master in Public Management (EMPM) – "Мастер государственного управления для руководителей" – в высшей школе государственного управления при РАНХиГС. Данная программа была разработана академией специально для победителей и финалистов конкурса "Лидеры России". В числе выпускников – депутат Барнаульской городской думы, основатель фонда социальных проектов, директор по стратегическому развитию и управлению ОАО "Барнаульский пивоваренный завод" Александр Локтев.

"Работая как в бизнесе, так и в общественной жизни нашего региона, я давно хотел получить высшее образование в сфере государственного управления. Не являясь участником конкурса "Лидеры России", попал в рамках сложного конкурсного отбора (многоуровневое эссе, собеседование) в группу управленцев, обучающихся по данной программе, специально разработанной в Высшей школе государственного управления (ВШГУ) при Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС )", – поделился Александр Локтев.

Эта программа идентична программе Высшего кадрового резерва, где обучаются министры, губернаторы и другие высокие чины государственной службы.

О наставничестве от известных руководителей из бизнеса и государственного управления Александр Локтев рассказал подробнее:

– Программа обучения впечатляет: в течение всего периода обучения мы получали личные карьерные консультации от топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей. На очных этапах мы встречались с коллегами-управленцами со всей России, а также лидерами страны и регионов, топ-менеджерами корпораций – безусловно, это бесценные связи. Та персональная обратная связь, которую мы получали в процессе обучения от квалифицированных экспертов – это замечательная возможность узнать о своих точках роста и получить личный план развития. По сути дела, мы присоединились к курсу, разработанному специально для подготовки высшего кадрового резерва страны.

Темп работы был очень насыщенным: шесть модулей в течение восьми месяцев, много практических задач, а в итоге – защита проектной работы на базе конкретного региона. Моя группа в составе семи человек прорабатывала задание по Липецкой области, и в итоге – успешная защита и квалификационный диплом "Мастер государственного управления для руководителей". Надеюсь, что тот колоссальный опыт, знания, навыки, которые я получил, обучаясь по программе, помогут мне в дальнейшей работе и принесут ощутимые результаты для нашего города, региона уже в самое ближайшее время.