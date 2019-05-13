Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, действует акция по бесплатному открытию расчетного счета.
В рамках акции клиенты банка могут открыть расчетный счет в рублях и иностранной валюте без взимания комиссии.
"Мы знаем потребности бизнеса и знаем, что снижение издержек – одна из приоритетных задач каждого предпринимателя. Особенно остро стоит эта задача на первых этапах работы. Наша акция позволит сэкономить на базовой потребности бизнеса, на открытии расчетного счета", – прокомментировала Ирина Овчинникова, начальник отдела по работе с клиентами "СИБСОЦБАНК" ООО.
Кстати, сегодня на сайте СИБСОЦБАНКа реализован сервис онлайн-бронирования счета для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Нужно просто заполнить заявку на сайте, и вы получите банковские реквизиты. И только затем необходимо предоставить в один из офисов банка полный пакет документов для открытия расчетного счета.
Комплексное расчетно-кассовое обслуживание в СИБСОЦБАНКе отличается высоким качеством и функциональностью, а также возможностью существенно экономить. Экономьте на обслуживании и развивайте свой бизнес!
Акция проводится с 1 по 31 мая 2019 года во всех подразделениях банка, осуществляющих расчетно-кассовое обслуживание клиентов. Подробнее с условиями можно ознакомиться на официальном сайте банка или по телефону: 8 (3852) 37-02-13.