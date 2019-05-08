2-6 мая 2019 года в Москве прошел Чемпионат России по ММА*, в котором приняли участие сильнейшие спортсмены нашей страны.
Алтайская спортсменка, воспитанница центра смешанных единоборств Тор Team Siberia** Дарья Терещенко смогла дать бой на этой высоте и выйти из него победителем.
Уже этой осенью Дарья полетит в Бахрейн в составе сборной страны на Чемпионат мира, ведь благодаря ее усердию в нашем городе теперь есть настоящий пояс чемпиона России по ММА!
Тренируется Дарья под руководством мастера спорта России Ивана Соловьева в центре смешанных единоборств Тор Team Siberia, руководителями которого являются Евгений Шевченко и Александр Локтев, основатель Фонда социальных проектов, депутат Барнаульской городской думы.
*ЭмЭмЭй – прим.ред.
**Топ Тим Сайбирия – прим.ред.
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