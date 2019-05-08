Школьники Барнаула устроили в трамвае акцию в честь Дня Победы / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru
Акция "Домой с Победой" от учащихся школы №53 прошла 8 мая в Барнауле при поддержке "Горэлектротранса". Два стилизованных под военный поезд трамвая проехались от Докучаево до площади Свободы. В них школьники, переодевшиеся в солдат, танцевали и исполняли вместе с пассажирами военные песни.
Некоторые невольные участники акции были настолько растроганы мероприятием, что не смогли сдержать слез.
Как прошла патриотическая акция, смотрите в нашем фоторепортаже.
Комментарии
уже не знают как все извратить
в школе сказали для массовости в обяз идти в бессмертном полку
цирк
8.05.2019 14:38
- гость -
Какая школа? Какой класс?
что за бред Вы пишите, сами ребятишки с удовольствием с портретами своих прадедов идут
это вам бред, а когда в вас заставят в принудительно - обязательном не терпящим возражения методом, тогда узнаете 88 шк 8класс
классная говорит для галочки и баллов