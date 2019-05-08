Врио губернатора Петербурга Александр Беглов попросил главу правительства Дмитрия Медведева внести 17 городских проектов в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры, пишут "Ведомости".
Отмечается, что список проектов, требующих федерального финансирования, приведен в письме Беглова премьеру. На реализацию инфраструктурных проектов Беглов просит около 440 млрд рублей, они должны быть завершены до конца 2024 года.
Наиболее масштабный проект – строительство железнодорожного кольца внутри Петербурга. Ранее о возможности его реализации заявлял глава РЖД Олег Белозеров. Ориентировочная стоимость составляет 170 млрд рублей.
Среди других крупных объектов транспортной инфраструктуры – Восточный скоростной диаметр (общая стоимость 156 млрд рублей, из которых 57,7 млрд – средства федерального бюджета). А также юго-западный железнодорожный обход Петербурга, транспортно-логистический центр "Бронка", реконструкция Московского шоссе, первый этап Южной широтной магистрали и другие.
Отмечается, что Аналитический центр при правительстве теперь будет решать, профинансировать ли все эти проекты.
Издание сообщает, что Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову, министру экономического развития Максиму Орешкину и министру транспорта Евгению Дитриху проработать предложения Беглова. Эта тема будет обсуждаться 17 мая во время визита премьера в Петербург.
Комментарии