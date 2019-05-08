Президентский Совет по правам человека (СПЧ) взялся за расследование массовых задержаний во время проведения согласованного с властями первомайского шествия в Петербурге, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на главу организации Михаила Федотова.
По словам Федотова, 12 из 50 членов СПЧ поддержали точку зрения, изложенную в заявлении уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова, который обвинил полицию в разгоне согласованного шествия.
В заявлении, опубликованном на сайте петербургского омбудсмена, отмечается, что "в ходе мирного шествия были произведены задержания его участников".
"По многочисленным свидетельствам, задержания с применением силы проводились безосновательно и без предупреждения, не были вызваны нарушением общественного порядка или невыполнением законных требований сотрудников полиции. В результате согласованное первомайское шествие фактически было разогнано", – отметил Шишлов.
Он направил в МВД, Комитет по вопросам законности Смольного, прокуратуру и СКР запросы о действиях правоохранителей во время первомайского шествия. Также он просит объяснить, на каком основании были изъяты плакаты и проведены выборочные задержания участников шествия, в отношении которых была применена сила и спецсредства.
Организаторы шествия обратились в прокуратуру и СКР с требованием привлечь виновных к ответственности. Правозащитный совет Санкт-Петербурга создал рабочую группу, которая должна собрать свидетельства разгона представителей шествия 1 мая и опубликовать полученные сведения.
Ранее РБК сообщал, что первомайское шествие в Петербурге завершилось массовыми задержаниями. С самого начала акции колонну людей заблокировали сотрудники правоохранительных органов. В шествии принимали участие сторонники "Справедливой России", "Яблока", "Объединенных демократов", "Партии роста" и не только. Всего, по данным СМИ, было задержано около 50 человек. Сами демонстранты говорят о 68 задержанных.
Комментарии
- Если наши доблестные гвардейцы способны так крушить внутренних врагов, то представьте что они сделают с внешними!
- Ничего не сделают, Милорд. Они просто разбегутся.
- Почему это?
- Потому, что наши гвардейцы привыкли воевать только с безоружными крестьянами. (с)