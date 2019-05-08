Чиновникам и депутатам Казани весь май придется питаться в школьных столовых, чтобы по личному указанию мэра города проверить качество еды и выявить возможные недостатки в организации питания, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу мэра Ильсура Метшина.

Работникам исполкома и депутатам городской думы предстоит обедать в школьных столовых до конца последнего месяца весны – с понедельника по субботу. На школьные деликатесы им выделяется 69 рублей в день.

"Мы поступим достаточно просто: все 162 школы распишем между собой. Каждый будет приезжать, не предупреждая, с 69 рублями в кармане, и обедать", – сказал Метшин на совещании в мэрии.

По мнению мэра, вопросу организации питания в школах уделяется недостаточно внимания. Он потребовал, чтобы работа в этом направлении была усилена.

"Учитывая рост цен, накормить вкусно при двухразовом питании – задача не из простых. Но посильная", – заявил Метшин.

К "работе над ошибками" по организации школьного питания он предложил привлечь родительские комитеты школ Казани. Для анализа еды в столовых учебных учреждений будет сформирована группа ответственных сотрудников исполкома и депутатов городской думы. За период летних каникул необходимо будет внести изменения в систему школьного питания.