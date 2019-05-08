Памятник Сталину из глины и монтажной пены установили в Новосибирске

В Новосибирске на территории областного комитета КПРФ установили памятник Иосифу Сталину, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу инициативной группы по установке памятника Алексея Денисюка.
Как отмечается на сайте областной организации КПРФ, торжественное открытие пройдет 9 мая. В мероприятии примет участие первый секретарь Новосибирского обкома, мэр города Анатолий Локоть.
Портал "НГС.НОВОСТИ" сообщает, что бюст выполнен из полимерной глины, а внутри заполнен монтажной пеной. Для памятника на территории обкома построили кирпичную стену и установили постамент с бронзовым орденом Победы.
Ранее художественный совет Новосибирска проголосовал за установку памятника на территории обкома КПРФ. Отмечалось, что этот вариант стал компромиссом.
Ранее сторонники установки памятника предлагали разные площадки в Новосибирске. В 2016 году члены худсовета не согласовали установку монумента в сквере героев революции. Позднее отвергнуты были еще три площадки для размещения. В ноябре 2018 года худсовет запретил установку бюста в общедоступных местах из-за риска актов вандализма. Худсовет счел, что памятник Сталину может оскорбить чувства части горожан.
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