Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами

Президент России Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главкомом Военно-морского флота, а также сменил командующих Черноморским и Северным флотами, передает ТАСС.
Приказ президента зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании. Согласно документу, бывший главком ВМФ Владимир Королев завершил военную службу и переходит на работу в ОСК, добавил министр. Окончив в 1977 году Высшее военно-морское училище им. Фрунзе, он провел на военной службе более 45 лет и возглавил ВМФ в апреле 2016 года.
"Под его руководством силы флота успешно боролись с международным терроризмом, после длительного перерыва возобновили присутствие в Мировом океане. В состав Военно-морского флота поступили новейшие подводные лодки проектов "Борей" и "Ясень", — прокомментировал Шойгу.
Николай Евменов ранее командовал Северным флотом.
Черноморский флот возглавит вице-адмирал Игорь Осипов, который в прошлом командовал Каспийской флотилией. До этого флот возглавлял вице-адмирал Александр Моисеев, который назначен новым командующим Северного флота.
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