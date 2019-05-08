1 мая 2019 года наш город гостеприимно принял участников Юбилейного X Международного конкурса-фестиваля "Солнечный БАЛ 2019". На этот раз фестиваль прошел на сцене Краевого театра драмы им. В.М. Шукшина.

В этом году фестиваль собрал около 500 участников более чем по 30 номинациям из Алтайского края, Новосибирской, Омской, Кемеровской областей, Красноярского края, Республики Казахстан и Республики Алтай.

Судейская бригада состояла из 12 человек, которую возглавили звезды мировой сцены и хореографии.

В этом году организаторы пригласили в жюри целое созвездие высокопрофессиональных экспертов, которые провели мастер-классы и творческие лаборатории в рамках фестиваля:

Макс Кожевников (Россия – США) – пятикратный чемпион мира среди профессионалов по латиноамериканской шоу-программе, семикратный чемпион США среди профессионалов по латиноамериканской шоу-программе.

Виталий Савченко (Москва) – хореограф телевизионных шоу "Танцы на ТНТ".

Хуан Диего Фернандез Баррасо (Испания, Уэльва) – преподаватель и хореограф фламенко, основатель школы Flamenco Puro* в Испании (Севилья) и в России (Новосибирск).

Также в рамках конкурса "Солнечный Бал 2019" по традиции был проведен фестиваль по направлению ИНВА ДАНС (танцы на инвалидных колясках). В этом году эта номинация собрала команды не только из Алтайского края, но и из Кемеровской области. Команды соревновались в групповых и дуэтных номинациях.

На открытии фестиваля присутствовали официальные лица и представители власти: глава администрации Октябрьского района города Барнаула Новиков Вячеслав Григорьевич, министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев, председатель комитета по физической культуре и спорту города Барнаула Каретников Алексей Владимирович.

Партнеры фестиваля:

Барнаульский пивоваренный завод

Магазин "Магия танца"

ОАО "Гостиница "Барнаул"

Пироговая "Мама испекла"

АКГУП "Гостиница "Колос"

ЗАО "Гостиница "Турист"

Алтайтур центр

Информационная поддержка:

"Катунь 24"

ИД "Алтапресс"

"Россия-1"

Фестиваль проводился при поддержке:

Администрации Октябрьского района города Барнаула;

Комитета по физической культуре и спорту города Барнаула;

Комитета по образованию города Барнаула;

МБУДО ЦДТ Октябрьского района города Барнаула.

*Фламенко Пьюро — прим.ред.