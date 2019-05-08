В барнаульском доме-интернате для престарелых и инвалидов 7 мая 2019 года был особенный день. Здесь поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны. Приехала и министр соцзащиты Алтайского края Наталья Оськина. За праздничным столом фронтовики и труженики тыла вспоминали тяжелые военные времена и своих однополчан.

"Давайте говорить о хорошем"

Многим из героев этого дня исполнилось уже более 90 лет. Кого-то вели под руки, кто-то неспешно подходил сам – возраст и проблемы со здоровьем дают о себе знать. Но в этот день бывшие солдаты запретили себе жаловаться: "Не сегодня. Сегодня говорим о хорошем!"

В зале появилась Наталья Оськина, с улыбкой на лице поприветствовала ветеранов и поздравила с Великой победой: "Мы хотим к вам присоединиться, к нашей одной большой общей победе. Мы живем уже 74 года под мирным небом. Цена мира и спокойной жизни известна только вам".

Министр расспрашивала ветеранов, как они оказались в доме-интернате. Большинство основной причиной назвали необходимость ежедневного медицинского наблюдения: сказывались многочисленные ранения и почтенный возраст. Многие прожили в интернате уже более десяти лет.

Оськина рассказала о работе министерства: "Вчера мы были в госпитале для ветеранов, привет вам от ваших однополчан. Такие встречи позволяют нам точнее узнать о военном времени, чтобы мы все запомнили, и чтобы историю никто не переписывал".

По словам министра, ее бабушка и дедушка тоже были фронтовиками, но до сегодняшних дней они не дожили.

Присоединился к поздравлениям и председатель общественной организации "Российского Союза ветеранов" Николай Баев: "Мне вновь радостно с вами встретиться накануне Дня Победы, которая досталась нам такой ценой – 20 миллионов погибших!.."

"Двадцать семь!" – поправил Баева один из ветеранов. Далее общественник признался, что считает своим долгом сделать жизнь пожилых людей более позитивной и радостной.

15 лет в интернате

На встрече с министром присутствовали 10 ветеранов, поэтому разговор получился очень личным.

Владимир Сергеевич Иванников рассказал, что уже 15 лет живет в доме-интернате. За это время изменилось очень многое. Когда он приехал сюда, высадил 26 маленьких сосен, сейчас они выросли до третьего этажа. В молодости Владимир Сергеевич возил начальника штаба, а потом до пенсии работал в автошколе преподавателем.

А Владимир Михайлович Плотников рассказал, что оказался в доме-интернате, когда умерла его супруга, а квартиру ограбили. Признался, что ему нравится коллектив и администрация.

Анна Михайловна Сергеева вспоминала свой первый День Победы: встретила его в военном госпитале в Казани, где была медсестрой: "В ночь с 8 на 9 мая я дежурила в госпитале. Вдруг ночью загремели и затрещали все радиостанции: "Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней, победоносно завершена". Это была такая радость – не передать".

Ветераны вспоминали, как работали в тылу и жили впроголодь – все шло на нужды фронта.

"В молодости, наверное, богатырской силой обладал", – подбадривала глава соцзащиты одного из ветеранов.

Другой ветеран, Александр Яковлевич Кузнецов, сообщил, что ему пошел 92-й год. Министр подчеркнула: "Молодец! Вы выполняете указ президента, он сказал жить до 80 плюс!"

Глава министерства интересовалась у долгожителей о питании и жизни в интернате, на что ей в один голос отвечали, что питание хорошее, а культмассовая жизнь богатая: проводятся праздники и концерты. Дети приезжают проведать.

"Пусть вам будет здесь хорошо. Если есть какие-то вопросы, пусть они решаются. Желаю, чтобы вы были позитивные, интересовались новостями, участвовали в мероприятиях", – резюмировала Наталья Оськина.

"Я доволен, что судьба направила меня в дом-интернат, – сказал директор учреждения Олег Еремин. – Очень хороший коллектив, на каждого можно опереться. Проживающие здесь люди очень благодарные. Их слова сильно поддерживают наших сотрудников. Хочу пожелать всем присутствующим, чтобы такие трагедии, как война, не повторялись. На ваших плечах страна смогла выжить и потом восстановиться".

Солдаты не плачут

Наталья Оськина пообещала ветеранам провести ремонт в доме-интернате и приобрести автомобили для комфортной перевозки пожилых людей.

"В течение года проведем ремонт в жилых комнатах, будем делать отделение милосердия", – сказала Оськина. Также напомнила, что в крае осталось всего 899 ветеранов Великой Отечественной и всех надо посетить. Пригласила присутствующих на парад Победы.

Глава соцзащиты вручала краевые подарки – продовольственные наборы. Но радовались ветераны не подаркам, а живому общению.

После официальной части студенты Алтайского технического вуза показали ветеранам спектакль по произведению "А зори здесь тихие". Многие из зрителей прослезились.

Анна Михайловна Сергеева вновь вспомнила военные годы: "К нам прямо с фронта на самолете привозили раненых. Как сейчас помню, один офицер лежал передо мной, ему оторвало руку и скальпировало половину спины – кожу сорвало начисто. Как он мужественно держался! От ужаса он стал весь седой, но ни одной слезы не проронил. Раненые иностранцы кричали и жаловались, а советские солдаты не плачут!"