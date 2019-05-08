1 мая в фонде "Облака" стартовал благотворительный марафон "Спасибо за Победу" в честь ветеранов ВОВ в Барнауле.



Вот уже третий год подряд волонтерское движение фонда и вся команда присоединяется к самому масштабному марафону поздравления наших дорогих ветеранов с Победой в Великой Отечественной войне.



С каждом годом жизнь ветеранов становится все сложнее и сложнее. Возраст многих из них перешел за 90 лет. Даже получая серьезную государственную поддержку, немногие в силах даже выходить на улицу.



Организатор благотворительного марафона Медиагруппа "FM-Продакшн" проводит его уже пятый год подряд. Фонд "Облака" присоединился к марафону в 2017 году. За два года сотрудникам фонда удалось поздравить лично с помощью огромной команды автоволонтеров и волонтерского движения более 550 ветеранов. На пожертвования жителей и компаний города Медиагруппа каждый год готовит подарочные наборы, которые включают в себя сладости, подарки и открытки, сделанные своими руками, от студентов и школьников города.



"Мы понимаем, что сам набор не так значим для ветерана, а вот внимание, с которым к ним приезжают самые отзывчивые жители нашего города, для них очень важно! Во время проведения марафона мы создаем чат в WhatsApp и все, кто посещают ветеранов, делятся своими эмоциями, фотографиями и впечатлениями от знакомства с героями нашей страны", – рассказывает координатор марафона от фонда "Облака" Анастасия Головинова.



На 10 дней сотни незнакомых друг другу людей объединяются в благотворительном марафоне "Спасибо за победу" и открывают для себя совершенно новый мир! Другой мир, в котором мы прикасаемся к военно-историческим событиям очень близко. Ветераны приглашают к себе автоволонтеров и рассказывают им о событиях войны, показывают награды и фотоархивы. Многие автоволонтеры берут с собой детей, чтобы они познакомились с ветеранами и прикоснулись к истории военных лет.



Невзирая на праздничные дни, фонд "Облака" принял решение работать всем штабом, чтобы встречать волонтеров, координировать упаковку подарков по пакетам и выдавать волонтерские книжки с адресами ветеранов.



Вот уже восьмой день подряд в фонде идет очень активная работа. Из привезенных в коробках продуктов и подарков от Медиагруппы "FM-Продакшн", волонтеры расфасовали и подготовили 705 наборов. План: 880 наборов.



Приглашаются все желающие жители города познакомиться с ветеранами лично и стать участниками благотворительного марафона "Спасибо за Победу".



Что вам нужно для этого сделать:

– Написать в WhatsApp координатору о вашем желании, и в каком районе вы живете. Анастасия подберет адреса из базы данных специально по вашему запросу.

- Вы приезжаете в удобный для вас день с 8 по 13 мая (не позднее), обязательно с паспортом, получаете волонтерскую книжку, которая действительна только на время работы марафона, и поздравительные наборы.

- Вас включают в общий чат "Спасибо за Победу" и вы после посещения ветерана публикуете в чате фотографии и ваш отзыв от посещения.

- После завершения марафона вы получаете от фонда и Медиагруппы благодарственное именное письмо об участии и помощи в поздравлении!



Телефон Анастасии: 8-923-001-8257

Адрес фонда: пр. Социалистический, 34, офис 101

Время выдачи подарков волонтерам: 16:00-19:00 ежедневно с 8 по 13 мая без перерыва.



Спасибо за вашу поддержку! Уже более 110 подарков выдано автоволонтерам и прямо сейчас они поздравляют ветеранов.