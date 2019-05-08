Туристки, выжившие после схода лавины в Горном Алтае, находятся в шоковом состоянии, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные администрации села Кош-Агач.
Напомним, что по имеющимся данным, группа туристов из Новосибирска в составе девяти человек попала под лавину 6 мая в районе Южно-Чуйского хребта Кош-Агачского района. Семеро туристов погибли, выжили две девушки.
По информации местных властей, девушки самостоятельно спустились и вышли с маршрута, и утром 8 мая пришли в полицию села, где рассказали о случившемся.
"Они находятся в шоковом состоянии, требуется помощь психологов", – отметил собеседник агентства.
В связи с трагедией Следственный комитет проводит проверку. На место ЧП вылетели спасатели.
Комментарии