Самая сексуальная женщина-сантехник/ Фото: dailymail.co.uk
30-летнюю Карли Гэйл из города Кру пользователи Сети окрестили самой красивой женщиной-сантехником. Как пишет Daily Mail, Карли начала практиковаться с 15 лет, когда помогала своему отцу-сантехнику в выходные дни. Позже она поступила в колледж, где на двести парней пришлись две девушки.
Сейчас ее услуги пользуются высоким спросом, особенно среди уязвимых клиентов: молодых женщин и пожилых людей. Несмотря на свою нетрадиционную работу, Карли по-прежнему любит "девчачьи" вещи: маникюр и макияж.
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