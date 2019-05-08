Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП/ Фото: 04.мвд.рф
Велосипедистка из Алтайского края пострадала в результате наезда автомобиля в соседней Республике Алтай.
Как сообщили в МВД по региону, авария случилась 7 мая около 18:30 в селе Майма на улице Алтайской, когда 31-летний житель республиканской столицы, управляя автомобилем Toyota Camry Gracia, допустил наезд на 26-летнюю велосипедистку.
По предварительным данным, жительница Алтайского края двигалась на велосипеде марки Cube и совершала маневр поворота налево с правого края проезжей части встречного направления.
"В результате ДТП велосипедистка с полученными травмами госпитализирована в медицинское учреждение. Водитель автомобиля был трезв", – добавляют в полиции.
В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование.
Комментарии
Велосипедист не имеет право делать левый поворот, только по пешеходному переходу.