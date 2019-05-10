Только 11 и 12 мая 2019 года в Барнауле пройдет благотворительная распродажа одежды и обуви "Все по 49!" в первом социальном проекте Charity Market.

Обновление вещей будет происходить каждый час, чтобы товара хватило на любой вкус.

"Покупая – помогаешь" – именно так звучит девиз этого необычного маркета, который сложно назвать просто магазином, потому что все в пространстве Charity Market заполнено добротой и осознанностью.

Открывая уже популярный за границей и только начинающийся социальный проект в России, творческая команда благотворительного фонда "Облака" не ожидала такого громкого успеха у жителей Барнаула.

Часть пожертвованных вещей в пункт приема фонда "Облака" предполагалось выставить в зале на продажу, и все вырученные средства направить на программы нескольких фондов в краевой столице.

Однако жители города, друзья фонда и дарители вещей встретили с овациями данный проект. Еще бы! Ведь именно благодаря доброму маркету, многие семьи, которые не могут позволить себе качественные вещи в дорогих салонах города, теперь одеваются в Charity Market. Шутка ли, за 500 рублей собрать себе сезонный гардероб?

И это правда. Благодаря отсутствию коммерческой цели у проекта, вещи представлены по рекордно низким ценам. В дни распродаж – от 49 рублей за любую вещь: будь то сумочка от H&M или же стильное платье Zara. А в обычные дни работы маркета максимальная цена платья или пальто не превышает сумму 290 рублей.

Также команда Charity Market придумала стильные пластиковые карты постоянных гостей ярко-розового цвета, которые дают еще дополнительную скидку на любую понравившуюся вещь.

За 8 месяцев работы магазин обрел более 150 постоянных клиентов, которые ежемесячно совершают благотворительные покупки и тем самым поддерживают программы помощи малоимущим и многодетным семьям некоммерческих организаций.

Также благодаря низкой ценовой политике, профессиональному обслуживанию и дополнительным мастер-классам и лекциям, которые проводятся на территории маркета, жители Барнаула получили возможность сэкономить огромное количество денег на покупке одежды и обрести место, куда они могут с радостью возвращаться вновь и вновь.

Добрые покупки, которые были совершены в маркете за апрель 2019 года, дали возможности фонду "Облака" помочь более 70 семьям.

Charity Market

г. Барнаул, пр. Социалистический, 64

График работы: 10:00-20:00

Телефон: 8(961)-231-3505Главный координатор проекта Charity Market: Анастасия Лапшова. Если у вас есть идея, как помочь маркету стать еще лучше, позвоните по телефону: 8 (961) 993-98-14