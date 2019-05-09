Россияне на 2% сократили повседневные расходы на майских праздниках, однако средний чек при этом увеличился на 6,1%. Об этом свидетельствуют индексы недельных расходов и недельного среднего чека, которые представил исследовательский центр "Ромир". Так, на первомайской неделе с 29 апреля по 5 мая жители России тратили на товары повседневного спроса в среднем 4129 рублей – это самый низкий показатель с начала 2019 года. Средний чек на первомайских праздниках составил 552 рубля. Почему так происходит, – в материале Amic.ru.

Задержки зарплаты и отдых за городом

Эксперты связывают снижение повседневных расходов и рост среднего чека с несколькими причинами. По мнению к.э.н, доцента кафедры "Финансы и кредит" Алтайского филиала Финуниверситета Николая Коляды, перед майскими праздниками многие россияне столкнулись с задержкой зарплаты: "В течение трех последних лет происходит снижение рентабельности бизнеса в России. Нехватка финансовых ресурсов заставляет часть экономических субъектов проводить выплату заработной платы в последние дни диапазона дат в договорах найма. Невыплата заработной платы в конце апреля 2019 года привела к дефициту средств домохозяйств, а после их получения к росту спроса на потребительские товары. Кроме того, некоторые банки допустили в рамках законодательства задержки по перечислению средств на зарплатные карты. Сложившаяся ситуация является следствием конъюнктурных факторов текущего потребления", – объяснил Николай Коляда.

К.э.н, доцент кафедры "Экономика, менеджмент и маркетинг" Алтайского филиала Финуниверситета Татьяна Елистратова дает другое объяснение тенденции одновременного сокращения повседневных расходов и увеличения среднего чека:

"В силу традиционного отдыха на дачах, пикниках, в гостях или в путешествиях россияне сократили свои повседневные расходы, и, вероятно, перед праздниками или в течение них делали закупки реже, но в более крупных размерах, чтобы ничего более не отвлекало их от отдыха. Это, кстати, мнение аналитиков Ассоциации российских банков. И это самое простое объяснение, которое основано на отслеживании так называемого "потребительского поведения" (в конечном итоге, психологии потребителей)".

Реальные доходы падают

По мнению Татьяны Елистратовой в долгосрочном плане сокращение повседневных расходов говорит о том, что снижаются реальные располагаемые доходы населения, то есть те свободные денежные средства, которые остаются у населения после выплаты налогов и других обязательных платежей. А значит, снижается и потребление.

"Причины этого самые разные. От стагнации (а по мнению ряда экономистов, и спада) в экономике и проведенной несколько лет назад девальвации рубля, до изменения потребительской модели. На сегодня, по мнению специалистов, сложилось несколько потребительских трендов, среди которых "здоровый образ жизни", "приоритет опыта над обладанием", "экономный подход к потреблению". Именно они в долгосрочном плане уже внесли коррективы в работу не только мировых, но и российских розничных сетей. В последнем случае, это, прежде всего, "экономный подход к потреблению", – рассказала она.

Несмотря на предпраздничный рост среднего чека, в целом есть тенденция на его снижение. По мнению эксперта, тому есть несколько причин: падение реальных располагаемых доходов населения, на которые не влияет номинальный рост зарплат; рост конкуренции между сетями и стремление покупателей экономить, искать лучшие цены; развитие общепита и доставки готовой еды, которой пользуются люди, располагающие свободными средствами.

Погоня за акциями

Доцент кафедры "Экономика, менеджмент и маркетинг" Алтайского филиала Финуниверситета Ольга Поволоцкая связывает падение среднего чека с агрессивной маркетинговой игрой, которую развязали ретейлеры.

"Ретейлеры стали злоупотреблять глубокими и широкими промоакциями. В результате уже в конце прошлого года в некоторых сетях средняя корзина наполовину состояла из товаров по промоакциям. Они нужны, чтобы генерировать трафик: на одном продукте потребитель экономит, но покупает больше товаров по обычным ценам, однако, когда у тебя на все скидки и у конкурентов такие же скидки, то это не приводит к увеличению среднего чека. Покупатели, особенно старшего поколения, мигрируют из одного магазина в другой в поисках товаров по акциям: в одном берут яйца со скидкой, в другом – муку, а порошки, на которые всегда скидки, вообще перестали покупать по обычной цене, отмечают эксперты. Если в 2017 году в магазинах современного формата по промоакциям покупалось 59% объема всех категорий в натуральном выражении, то сейчас этот показатель увеличился до 64%", – рассказала Ольга Поволоцкая.

По ее словам, некоторые исследователи говорят еще об одном тренде – изменении частоты посещения магазинов. В последние годы россияне стали чаще совершать покупки в небольших магазинах "у дома", а в крупных магазинах – меньше. "А именно по ним в основном и отслеживаются рассматриваемые индексы", – поясняет Ольга Поволоцкая.

Справка

Индексы недельных расходов и недельного чека рассчитываются на основе данных о потреблении, которые получают с помощью панельного исследования Romir Consumer Scan Panel. Скан-панель домохозяйств основана на данных потребления 40 000 россиян, 15 000 домохозяйств в 220 городах с населением 10 тысяч человек и более. Участники исследования сканируют штрихкоды всех купленных товаров.