Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия"
Председатель Совета местного отделения партии "Справедливая Россия" в Ключевском районе Наталья Лебедева побывала в гостях у земляков-фронтовиков и поздравила их с Великой Победой. Подробности сообщили в пресс-службе партии.
Справедливороссы пришли с поздравлением накануне 9 Мая в гости к пяти ветеранам, именно столько их и осталось в Ключевском районе. Это Анна Яковлевна Войлокова (село Ключи), Екатерина Семеновна Суханова (с. Ключи), Иван Иванович Паршин (с. Ключи), Павел Иванович Гуков (с. Целинное), Григорий Макарович Ткалич (с. Северка).
"Низкий вам поклон, дорогие ветераны! Здоровья и мирного неба над головой. Ваш подвиг навсегда останется в наших сердцах и будет из поколения в поколение передаваться в семьях. Мы понимаем, чего стоила вам эта Победа! Сегодня наша очередь вас беречь и защищать! И "мы готовы в бой!" – как пелось в "Махорочке", – сказала Наталья Лебедева.
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