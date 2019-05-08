Огромный район из нескольких десятков домов запроектировали в Барнауле на месте частного сектора. Проект представили на очередном Градостроительном совете, пишет "Алтайский портал недвижимости".
Квартал расположен в границах улиц Папанинцев, Челюскинцев, Партизанская и Ядринцева. Его площадь почти 32 гектара. Сейчас она занята частными домами. По предварительным подсчетам, здесь должно появиться более 25 жилых высоток (в том числе этажностью 20+), школа, несколько детских садов, торговых центров и гаражных комплексов. На днях проект планировки территории одобрил Градостроительный совет. Заказчиком выступило ООО "Строительная инициатива" (инвестор ООО "Жилищная инициатива"), проектировщиком – ООО "Архи Групп".
Издание отмечает, что у членов Градосовета возникли замечания, которые необходимо устранить разработчикам. А именно – рассмотреть возможность замены красных линий ряда существующих кварталов внутри проектируемого микрорайона границей технической зоны коммуникаций. Также необходимо откорректировать границы участков для размещения школы и детских дошкольных учреждений, предусмотреть расстояние от спортивных площадок до учебных классов и их привести в соответствие с нормативами.
Сейчас в данном районе ведется строительство несколько знаковых объектов "Жилищной инициативы" и "Строительной перспективы". Также уже построен объект ИСК "Алгоритм". Ожидается, что работы будут осуществляться по мере освобождения земель от ветхих частных домов, которые девелоперам еще предстоит расселить. К слову сказать, таких объектов здесь более 200.
Кроме того, архитекторы пока сохранили и вписали в проект часть имеющейся застройки в квартале, ограниченном улицами Челюскинцев, Папанинцев, Песчаная и проездом Магистральным. Здесь в настоящее время располагается несколько кирпичных жилых пятиэтажных домов.
Комментарии
а там место плоское как на картинке? или уклон есть?
о нет
а дороги вокруг нового квартала так и останутся двухполосными?
если да, то надо делать квартал пешеходной зоной. квартиры продавать с условием не использовать автомобиль.
а парковки/стоянки то где на такое колличество квартир-то ?!
зачем лезете в центр с этим уродством? стройте свой ужас и дальше в сторону Павловска
Апофеоз некомпетентности, жадности, тупости и коррумпированности.