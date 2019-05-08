Взрывных устройств в торговых и бизнес-центрах Барнаула, куда поступили сообщения о минировании, не обнаружено, сообщили в городской администрации.
В мэрии уточнили, что злоумышленники отправили электронные письма о якобы готовящихся взрывах в ТЦ "Балтик Стрит", ТЦ "Елена", ТРЦ "Малина", бизнес-центр "Интер", ТОЦ "Гулливер", бизнес-центр "Персонал-сервис", ТЦ "Москва", ТЦ "БУМ", ТЦ "Новый", ТЦ "Успех", ТЦ "Проспект" и "Альфа-центр".
В итоге все здания были проверены, взрывных устройств не обнаружено.
Читайте также: Торговые центры Барнаула эвакуируют из-за сообщений о минировании
Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, с начала года Барнаул, а также другие города Алтайского края уже неоднократно подвергались "атакам" злоумышленников, сообщавших о готовящихся взрывах в объектах социальной и развлекательной инфраструктуры.
Комментарии