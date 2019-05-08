Ольга Бузова впервые даст большой концерт на алтайском курорте Яровое

Популярная певица Ольга Бузова даст большой концерт на площадке "Причала 22" на алтайском курорте в городе Яровое.
Выступление Бузовой запланировано на 13 июля, говорится в официальном сообществе "Причала 22". Ольга Бузова известна такими хитами, как "Мало половин", "Люди не верили" и "Ночь текила".
Пока при этом неизвестно, кто еще из известных артистов выступит летом на алтайском курорте, но уже анонсированы концерты резидента лейбла Black Star, финалистки проекта "Песни" на ТНТ – НАZИМА и музыкального коллектива MARUV.
В прошлые годы на Яровом выступали такие известные артисты, как Денис Майданов, шоумен Александр Ревва, участники команды "Уральские пельмени" и многие другие.
Комментарии
раньше ее всерьез не воспринимали. теперь бабла в нее вкачали, народ побежит с удовольствием
надеюсь, она не станет Президентом, как Зеленский. а то будет совсем грустно, уж лучше Ксения
кому то нравится эта недо- переделанная?
Ольга Бузова впервые даст
думаю, этого достаточно, даже в заголовке
"Счастье" то какое! О времена , о нравы!
Купил несколько фонограмм, показывай почаще мягкие места и ты звезда, но не долго. Из Кристины Арбакайте звезда не получилась хотя денег вкачено немерено.