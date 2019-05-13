Календарь – один из наиболее востребованных видов полиграфической продукции. Он не только помогает быстро определиться с датой или предстоящим событием, но и отлично дополняет интерьер любого помещения.

Благодаря современным технологиям производства, сделать календари под заказ можно разных форм, размеров и оттенков; создать эксклюзивный вариант с логотипом определенной компании, что только поднимет рейтинг фирмы и престиж среди партнеров. Также доступен вариант с уникальной фотографией, что станет идеальным и запоминающимся подарком на праздник близкого человека или сотрудника.

Основные виды календарных изделий

Возможности современной полиграфии сегодня находятся на высоком уровне, благодаря чему купить календари на заказ из Москвы можно таких типов:

плакат, который в зависимости от выбранного рисунка и предназначения используется в офисном помещении, учебных организациях, дома;

квартальный календарь на пружинах удобен в использовании и в основном рассчитан для бухгалтерских отделов или руководителей;

настенный с перекидными листами выпускается в различных размерах и может содержать любую информацию или фотографии, выбранные заказчиком;

настольный в виде домика всегда содержит важную информацию или записи под рукой, при этом не занимает много места;

карманные полиграфические календари подходят для широкого использования, как учащимися, так и людьми в командировках, в различных производственных организациях.

Современная печать открывает перед заказчиком безграничные возможности, предлагая воплотить в реальность любые дизайнерские задумки на календарях.

Оригинальность и качество в одном решении

Для производства любого вида календарных изделий используется бумага высокого качества или плотный картон. Также не стоит забывать о способах печати, к которым относят офсетный, трафаретный и цифровой варианты.

При желании продлить срок службы календаря с определенным логотипом или усовершенствовать подарок с уникальной фотографией, изделие можно ламинировать, что значительно усилит его эксплуатационные качества, защитит от воздействия солнечных лучей или повреждений.

К особенному виду украшений календарей относят тиснение фольгой, вырубку или кашировку, благодаря чему можно создать необыкновенный дизайн, который отобразит успех компании и привлечет внимание новых клиентов.

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