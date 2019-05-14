Центр поддержки экспорта НО "Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства в целях расширения торгово-экономического сотрудничества между предпринимателями Алтайского края и Республики Армения организует бизнес-миссию представителей алтайских предприятий в г. Ереван и г. Цахкадзор с 31 мая по 4 июня 2019 года.
В программе бизнес-миссии:
• участие в V юбилейном бизнес-форуме "Евразийский Экономический Союз" (г. Цахкадзор);
• биржа деловых контактов с представителями предприятий и организаций Республики Армения;
• участие в проекте "Экспортируй в Армению".
В рамках миссии для каждого участника будут обеспечены:
• поиск потенциальных деловых партнеров и организация с ними переговоров;
• участие в программе V юбилейного бизнес-форума "Евразийский Экономический Союз";
• сопровождение дальнейшей работы с партнерами из Армении по заключению экспортного контракта.
Центр поддержки экспорта компенсирует затраты по поиску потенциальных партнеров в Армении для участников миссии – экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Алтайского края.
Перелет до Еревана и обратно, проживание в гостинице и питание участники оплачивают самостоятельно.
Для участия в бизнес-миссии просим обращаться в Центр поддержки экспорта НО "Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства", контактное лицо – Москвитина Римма Станиславовна, тел. +7(3852) 22-92-62.
Алтайский фонд МСП
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
тел.: 8 800 222 83 22
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