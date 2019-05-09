Дожди, грозы и жара до +30 градусов ожидается в Алтайском крае в четверг, 9 мая, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
Осадки прогнозируют в первую очередь в восточных районах края. Дневные температуры составят +25...+30 градусов, в северо-восточных районах будет +18...+23 градуса.
Ветер будет северный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 16 метров.
В Барнауле, согласно прогнозу, в начале дня возможен небольшой дождь. Днем в краевой столице температура составит +21...+23 градуса. Ветер северный, 6-11 метров в секунду.
Также, начиная с 9 и до 13 мая, как отмечают синоптики, в Алтайском крае в западных и южных районах ожидается высокая пожароопасность (четвертый класс горимости), а в период с 10 по 13 мая в Кулундинском и Благовещенском районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (пятый класс горимости).
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