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Какие улицы перекроют в Барнауле 9 мая и как изменится схема проезда транспорта

, ИА "Амител"
Торжества по случаю Дня Победы значительно отразятся на дорожной ситуации
Участников дорожного движения просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Участников дорожного движения просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Празднование 74-й годовщины Великой Победы в Барнауле 9 мая будет сопряжено с ограничением движения на большом количестве участков городских дорог. 

Барнаульцам и гостям города следует взять во внимание данную информацию при планировании своих поездок по краевой столице. 

Перекрыты 9 мая будут следующие участки (для увеличения нажмите на таблицу): 

Во время перекрытия проспекта Ленина трассы троллейбусных маршрутов №1 и №7 будут сокращены до остановки "Площадь Победы".

После проведения праздничного салюта в целях оперативной перевозки пассажиров будет организована перевозка горожан автобусами и троллейбусами, которые будут выстроены вдоль проспекта Ленина (от улицы Кирова до улицы Димитрова), в районе здания №57б (на остановке общественного транспорта "Площадь Советов") и в районе пересечения проспекта Красноармейского с улицей Молодежной в сторону Привокзальной площади.

От остановки "Аграрный университет" пассажиры смогут воспользоваться трамвайными маршрутами №1 и №7.

Также будет организовано дежурство работников комитета и представителей пассажироперевозящих компаний.

Уважаемые участники дорожного движения! Будьте внимательны при проезде данных участков и по возможности выбирайте заранее маршруты объезда.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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