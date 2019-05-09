Празднование 74-й годовщины Великой Победы в Барнауле 9 мая будет сопряжено с ограничением движения на большом количестве участков городских дорог.
Барнаульцам и гостям города следует взять во внимание данную информацию при планировании своих поездок по краевой столице.
Перекрыты 9 мая будут следующие участки (для увеличения нажмите на таблицу):
Во время перекрытия проспекта Ленина трассы троллейбусных маршрутов №1 и №7 будут сокращены до остановки "Площадь Победы".
После проведения праздничного салюта в целях оперативной перевозки пассажиров будет организована перевозка горожан автобусами и троллейбусами, которые будут выстроены вдоль проспекта Ленина (от улицы Кирова до улицы Димитрова), в районе здания №57б (на остановке общественного транспорта "Площадь Советов") и в районе пересечения проспекта Красноармейского с улицей Молодежной в сторону Привокзальной площади.
От остановки "Аграрный университет" пассажиры смогут воспользоваться трамвайными маршрутами №1 и №7.
Также будет организовано дежурство работников комитета и представителей пассажироперевозящих компаний.
Уважаемые участники дорожного движения! Будьте внимательны при проезде данных участков и по возможности выбирайте заранее маршруты объезда.
Комментарии