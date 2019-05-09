Многочисленные порывы на коммунальных сетях в Барнауле, которые происходили этой зимой с печальной регулярностью, заставили страдать не только барнаульцев, но и дорожников, которые три года подряд приводят в порядок основные магистрали города. Порывы на сетях причинили серьезный ущерб дорожному покрытию на десятках улиц. Коммунальщиков и строителей в Барнауле обязали устранить все дефекты за свой счет, но как показала проверка, не всегда восстановление дорог проходит качественно. Убедиться в этом представители власти, общественности, ресурсоснабжающих организаций и журналисты смогли во вторник, 7 мая, в рамках выездного совещания по вопросу устранения дефектов на дорожном покрытии, пострадавшем из-за коммунальных аварий.

"Сэкономили" и "потеряли"

Первым участком, куда отправилась комиссия, стал перекресток улицы Попова и малого Павловского тракта. Здесь произошел порыв на теплосетях "Сибирской генерирующей компании" и после ремонтных работ энергетикам пришлось вновь укладывать новый асфальт на участке в несколько квадратных метров. Хоть дорога и не была отремонтирована в рамках проекта БКД, но власти все равно решили проверить качество восстановительных работ. С помощью специального аппарата аккуратно, словно кусочек от торта, вырезали небольшую часть асфальта, чтобы отправить его на исследование в дорожную лабораторию. Уже по первому взгляду специалистов стало понятно, что подрядные организации, привлеченные СГК для устранения последствий порыва, сэкономили и "потеряли" второй слой асфальтобетона.

По мнению консультанта комитета дорожного хозяйства министерства транспорта Алтайского края Евгения Строгонова, на участке временно был уложен щебень, а потом поверх него уже и асфальтобетон. Фактически нарушены все технологические требования, предъявляемые к современным дорогам. Это уже в ближайшее время может привести к разрушению покрытия и образованию дефектов.

Еще одним местом, где побывала комиссия, стало пересечение проспекта Социалистического и улицы Молодежной. Там в конце апреля случился порыв на водопроводе, который обслуживает ООО "Барнаульский водоканал". По пояснению главного инженера компании Андрея Полюго, через пересечение проспекта Социалистического с улицей Молодежной проходит чугунный водопровод диаметром 400 мм. В период изменения температуры окружающей среды происходит подвижка грунта, которая может сломать чугунные сети. После ликвидации аварии ООО "Барнаульский водоканал" с помощью субподрядчика уложил новый асфальт на данном участке. Однако к качеству и этих работ у специалистов также возникли вопросы.

Руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк напомнил, что дороги, отремонтированные по программе БКД, находятся на гарантии 5 лет. Логично было бы, если ресурсоснабжающие организации привлекали для устранения порывов подрядные организации, которые и ремонтировали ту или иную дорогу. Это бы упростило работы и повысило качество ремонта.

Привлекать профессионалов

"Мы сейчас визуально убедились, что здесь не совсем качественно был выполнен ремонт. Наше предложение – привлечение подрядных организаций, на гарантии которых находятся дороги, отремонтированные по проекту БКД. Тогда будет соблюден технологический процесс укладки асфальта. Кроме того, необходимо перестроить работу с составлением производственных ордеров. Сейчас этой работой занимаются районные власти в городе. Отремонтированных дорог с каждым годом становится больше и не всегда представители районов успевают фиксировать нарушения оперативно. Нужно усиливать контрольную функцию", – отметил Сергей Войтюк.

На основании дефектов, выявленных в рамках рейда, принято решение о переустройстве дорожных одежд на проспекте Социалистическом и улице Попова. Ордера производства земляных работ не будут закрыты до тех пор, пока дорожное покрытие не восстановят с надлежащим качеством.

Работать синхронно

Председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев подчеркнул, что из 77 участков дорог, отремонтированных в рамках проекта БКД, на 13-ти в ходе проверки были выявлены повреждения, образовавшиеся вследствие аварий на коммунальных сетях. Всего около 70 участков по всему Барнаулу. Дорожное покрытие на всех местах аварий за исключением участков, где планируются работы по перекладке коммунальных сетей, должно быть восстановлено до 1 июня. В будущем же дорожные службы Барнаула намерены синхронизировать работу с коммунальщиками, чтобы замена сетей проводилась параллельно с ремонтом дорог, но никак не после.

"Одной из задач нацпроекта является синхронизация работ по дорожным и инженерным городским сетям. На сегодняшний день наши планы до 2024 года согласованы, регулярно встречаемся с ресурсовиками, обсуждаем. Стремимся к тому, чтобы плановые работы на инженерных сетях не пересекались с дорожными. Подобная практика уже применялась на улице Аванесова и проспекте Ленина и является эффективной, однако не защищает от аварийных ситуаций. Поэтому ресурсоснабжающие организации обязаны качественно и в сроки устранять повреждения на своих участках", – рассказал журналистам Антон Шеломенцев.