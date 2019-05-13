В Алтайском крае проснулись змеи. Кстати, именно весной ядовитые змеи наиболее опасны для человека. Где можно в Алтайском крае столкнуться с ядовитым гадом, как себя при этом вести и какие змеи наиболее опасны, ИА "Амител" рассказала доцент кафедры зоологии и физиологии Алтайского государственного университета, кандидат биологических наук Елена Шапетько.

"Хорошо себя ведешь – никто не кусается"

Корр.: В Алтайском крае достаточно много обитает змей. Нужно ли их бояться?

Елена Шапетько: Мы каждое лето проводим полевые выездные практики со студентами, изучаем разных животных, в том числе змей. За все время работы меня ни разу не кусали. Хорошо себя ведешь – никто не кусается, – улыбается специалист. – Змеи приносят огромную пользу человеку: убивают мышевидных грызунов, которые живут в садовых домиках и портят урожай. Змея может съесть несколько мышей в неделю. Также они поедают крупных насекомых и слизней. Эти рептилии играют важную роль в пищевой цепочке.

Корр.: То есть если человек уснул на лужайке, змея проползет мимо?

Е.Ш.: Обязательно мимо! Мы для нее не являемся потенциальной добычей. Конечно, если вы на нее наступите, она вас укусит. Поэтому когда заходите в густую траву, желательно издавать какие-то звуки – шуршать ногами по земле, чтобы ее спугнуть. Змея хорошо слышит все наши шаги. Если встретили змею на дороге, дайте ей уползти. Она сама постарается от вас скрыться максимально быстро. Может замереть на какое-то время, принять позу угрозы, но потом обязательно исчезнет из виду.

Корр.: Есть мнение, что змея может притаиться на дереве, или во время купания в реке или озере может напасть. Часто говорят, что ужи на головы плывущим взбираются...

Е.Ш.: Наши змеи по деревьям не ползают. За тридцать лет не видела на дереве ни одной. Тропические змеи – могут. А вот плавают все змеи очень хорошо. Но не нападают. Знайте, что когда уж плывет, то он устает. Видит вашу торчащую из воды голову и хочет отдохнуть на макушке. Если вы издадите звук, то он уплывет. Анаконды и морские змеи охотятся в воде, но у нас они не водятся. Еще скажу, что змеи не прыгают. Они могут поднять над землей одну треть своего тела, толкнуть на 15-20 см, не более.

Когда начинать бояться

Корр.: Когда змеи особенно опасны?

Е.Ш.: Весной, в момент линьки, сброса шкуры, они наиболее агрессивны. Так как змеи не моргают, с глаз у них оболочка тоже сходит, и веки мутнеют. Змея плохо видит и может атаковать, чтобы не быть съеденной самой. Линяют они после спячки. Наибольшая вероятность встретить змею – это утро. Они выползают греться на солнце, могут появиться на дорогах, камнях. Никакая человеческая еда змею не привлечет. А ваше инфракрасное излучение будет для нее слишком большим, чтобы вести охоту на вас.





Корр.: А если змея высовывает язык?

Е.Ш.: Когда змея высовывает язык, она "нюхает" воздух – пробуют его на вкус. Молекулы запаха прилипают к влажному языку, и рептилия в дальнейшем распознает полученный состав. Таким образом, высунутый язык не значит, что змея разозлилась или проголодалась.

Корр.: Где наибольшая вероятность встречи со змеей?

Е.Ш.: Ужи предпочитают жить вблизи водоемов, в более увлажненных местах. Гадюка обитает повсеместно, но избегает лугов, открытых пространств, в поле вы ее вряд ли увидите.

Корр.: А какая змея в Алтайском крае самая опасная?

Е.Ш.: Самая опасная змея в Алтайском крае – щитомордник, она обитает в горах, встречается в предгорных районах края. Это очень редкая змея и занесена в Красную книгу. Этот вид относится к высшим змеям. В ее яд кроме гимолитика, который разрушает сосуды, входит и нейротоксин, вызывающий паралич мускулатуры. Щитомордник внешне напоминает гадюку. Кстати, степная гадюка, которая встречается в степной и лесостепной части края, также занесена в Красную книгу.

Корр.: А в городах змеи водятся?

Е.Ш.: Если говорить о городах, змеи очень тяжело переносят шум и нагрузку транспорта на грунт. Вероятность увидеть гадюку в черте города очень низкая. А вот в садоводствах и машин меньше, и тише, и грызуны водятся… Здесь чаще всего наши жители встречают узорчатого полоза, особенно на дачных участках. Полоз, как и гадюка, с полосками, поэтому их путают. Нам в панике звонят садоводы каждый год: "У нас в огороде гадюка!" Сотрудники зоологического музея приезжают, а это узорчатый полоз. Он очень полезный – охотник на мышей. Его характерное отличие от других змей – это рисунок в виде темной подковы на голове. Вообще убивать змей не надо, на людей они не охотятся и не нападают. Считается, что у людей есть врожденный страх перед змеями, доставшийся нам от далеких предков. Когда люди жили на деревьях, у них было два врага – змеи и леопарды, которые могли забираться на деревья. И сейчас некоторые рептилии продолжают охотиться на обезьян.

С укусом – к врачу

Корр.: Что делать, если змея все-таки укусила и насколько это опасно?

Е.Ш.: От укуса ядовитой змеи у вас будет сильно болеть место укуса – гемолитический яд разрушает стенки сосудов, начинается отечность, нарастает пульсирующая боль, ломота. Чтобы нейтрализовать действие яда, требуется специальная сыворотка, которая есть в медучреждениях и аптеках. Отравление само по себе не приводит к смерти. Наиболее опасны аллергические реакции на чужеродные вещества, такие как проблемы с дыханием, отечность слизистых. Поэтому не мешкая обратитесь к врачу. Пейте много жидкости и старайтесь меньше двигать поврежденной конечностью, чтобы яд не распространился, по возможности обратитесь за медицинской помощью. Помните, алкоголь категорически запрещен, он расширит сосуды и увеличит действия яда. От укуса не ядовитой змеи будет обычная рана, может пойти кровь – обработайте это место хлоргексидином или перекисью.

Корр.: Какое место в стране занимает Алтайский край по количеству змей?

Е.Ш.: Мы находимся в зеленой зоне – у нас их среднее количество. Где теплее или болотистая местность – там их больше. В крае никогда не было вспышки численности змей. В какие-то годы в природных очагах не хватает пищи, и они выползают в огороды.

Корр.: А зимой змею можно случайно разбудить?

Е.Ш.: Змеи зимой находятся в анабиозе. Из-за снижения температуры змеи фактически неподвижны и никогда не нападут. Для зимовки гадюки сворачиваются в клубок, а весной расползаются.

Корр.: Змеи долго живут?

Е.Ш.: В природе они живут максимум несколько лет. Часть не переживают холодную зимовку, не хватает кормовой базы, умирают под колесами машин, убивают люди.

Не клади змею на шею

Корр.: У фотографов змеи являются популярным атрибутом, часто с ними предлагают фотографировать детей. При этом говорят: "Не надо бояться – змея приручена"...

Е.Ш.: Приручить змею и дрессировать невозможно. Несмотря на ошибочное мнение, никаких хозяев она не узнает. Змея не сильно умная, даже крокодилы умнее, она руководствуется только своими инстинктами. Сколько случаев, когда змеи душили своих хозяев! Трехметрового питона со своей шеи вы не снимете. Поэтому и фотографироваться с питоном на шее небезопасно, я бы не стала точно. Обвивается он очень быстро и очень сильно сжимает жертву. Он не душит добычу, он сжимает ее. Вы делаете выдох, и он затягивается все сильнее и сильнее. Тут не всегда смогут справиться и несколько взрослых мужчин. А уж самостоятельно тем более не освободиться. Поэтому не рекомендую и держать змей дома.

Корр.: К чему готовиться путешественникам, которые собираются в тропики?

Е.Ш.: К счастью, в нашей стране нет огромных тропиков. В этом плане очень опасны Южная Америка и Африка. Рептилии там встречаются повсеместно, вблизи человеческого жилья в том числе. И там были зафиксированы случаи, когда змеи проглатывали детей до 12 лет. Если шестиметровая анаконда вас увидит и сможет задушить, то она вас съест. Но опять же – обычно они не нападают, это можно расценивать как несчастный случай. Но в Африке есть и плюющиеся кобры, целятся они в глаза жертвы – меткость практически 100 процентов. Плюются ядом – человек слепнет, и зрение уже не восстановить. Вы можете встретить и Черную мамбу. Это очень быстрая змея – развивает скорость до 12 километров в час, а яд ее смертелен. Они часто заползают в жилища в поисках прохлады. Всем, кто едет в Африку, рекомендуют перед сном проверять обувь на наличие в ней насекомых – скорпионов и пауков, проверять под кроватью палкой, чтобы никто не заполз...

Корр.: А что вы думаете по поводу обряда в Таиланде и Вьетнаме по поеданию змеиного сердца? Якобы это дает человеку особую силу...

Е.Ш.: Это не даст вам никакой сверхсилы. (Смеется.) Это обычный животный белок, а поскольку у человека нет совместных опасных заболеваний с рептилиями, поедание таких "деликатесов" безопасно.