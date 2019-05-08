Родители спустя сутки пришли забирать пропавшую девочку в Рубцовске

В Алтайском крае во вторник, 7 мая, на одной из улиц города Рубцовска нашли маленькую девочку, которая одна бродила ранним утром, пишет "Алтайская правда".
Жительница Рубцовска заметила одинокую девочку на улице Степана Разина. Женщина сразу привела ребенка в полицейский участок, где начали искать родителей. Утром 8 мая правоохранители сообщили, что с заявлением о пропаже ребенка никто так и не обратился.
Девочкой занялись органы опеки. Позднее, днем, пресс-служба городской полиции сообщила, что родители отозвались. Они сами пришли за девочкой спустя сутки.
Как пишет "Рубцовск.info", семью решено поставить на учет. С родителями ребенка будут работать органы опеки и комиссия по делам несовершеннолетних.
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