В понедельник, 6 мая, состоялась выездная проверка метрологических характеристик автоматических и стационарных весов, расположенных на Новом мосту в Барнауле, сообщает Министерство транспорта Алтайского края.
В состав комиссии вошли сотрудники Алтайавтодора, представители Сибирской Ассоциации Автомобильных перевозчиков региона, специалисты Алтайской торгово-промышленной палаты и фирмы-изготовителя оборудования.
"В ходе инспекции была проведена контрольная проверка стационарных и автоматических весов. Для этого использовался автомобиль с грузом – каждая ось была взвешена на стационарных весах, специалисты также измерили межосевое расстояние, после чего транспортное средство осуществило движение по полосам с автоматическим измерением", — рассказал заместитель начальника Алтайавтодора, начальник службы весового контроля Игорь Гулеватый.
Он отметил, что данное весовое оборудование имеет примерную погрешность в 10% на одиночную ось, которая всегда учитывается, "то есть вычитается из измеренного значения при составлении актов, что в свою очередь даже на руку перевозчикам".
Стационарные весы были дополнительно проверены при помощи двух эталонных гирь массой по 2 тонны каждая. Специалисты установили, что они работают в рамках заявленных метрологических характеристик с допустимой погрешностью в 20 кг. Представитель Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков по Алтайскому краю Алексей Паженцев отметил, что по результатам инспекции был составлен акт проверки, согласно которому комиссией не было установлено нарушений в работе весового оборудования.
Комментарии
а кто мешает их после комисии подкрутить?