Суд признал Кокорина и Мамаева виновными в побоях и хулиганстве

Пресненский суд Москвы в среду, 8 мая, выносит обвинительный приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает LIFE.
Отмечается, что в ходе процесса было установлено, что Кокорин и его брат Кирил, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий совершили "умышленное нанесение вреда здоровью" потерпевших.
"Суд установил: Кокорин, Кокорин, Мамаев и Протасовицкий совершили хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. Суд установил, что подсудимые совершили умышленное нанесение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений", — зачитала приговор судья Елена Абрамова.
Прокурор просит для спортсменов реальные сроки (для Кокорина — 1,5 года колонии общего режима, Мамаеву — на месяц меньше). Защита настаивает на наказании, не связанном с лишением свободы.
Срок, который футболисты провели в СИЗО, может быть им зачтен в общее время отбывания наказания. Если считать день, проведенный под арестом, за полтора, то спортсмены уже провели в неволе примерно по 10 месяцев. Все четверо участника потасовок с октября находятся под стражей.
По версии следствия, Кокорин и Мамев сначала напали на водителя телеведущей Первого канала. Потом от их рук пострадали директор одного из департаментов Минпромторга и глава НАМИ.
Комментарии
Вообще то, "организованной группой лиц по предварительному сговору". Прокурор их облобызал. В . Зад. Должны сидеть на общей зоне.