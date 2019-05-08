Песков объяснил, почему Путин не поздравил Зеленского с Днем Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не направил поздравление с Днем Победы избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает LIFE.
По словам Пескова, все дело в том, что Зеленский пока еще не вступил в должность.
"Главой государства пока является Петр Порошенко. А вы знаете, что и ранее, в предыдущие годы, Путин Порошенко не поздравлял", — подчеркнул Песков.
Поздравительные послания по случаю Дня Победы Путин направил главам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Украины и Грузии.
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