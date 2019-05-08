Кокорин и Мамаев получили реальные сроки в колонии общего режима

Пресненский суд Москвы в среду, 8 мая, вынес обвинительный приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает LIFE SHOT.
Кокорин получил 1 год и 6 месяцев колонии общего режима. Его брат Кирилл Кокорин также получил полтора года колонии общего режима. Его признали виновным в хулиганстве.
Павел Мамаев получил 1 год и 5 месяцев колонии общего режима. Четвертый фигурант Александр Протасовицкий также получил 1 год и 5 месяцев колонии общего режима.
1 день в СИЗО приравнивается к 1,5 дням в колонии. Футболистов арестовали в октябре 2018 года. Таким образом, Кокорин выйдет на свободу через 7,5 месяцев, а Мамаев на месяц раньше.
Комментарии
Мало дали. Года по четыре каждому, в самый раз.
А нечего было корейца бить по башке табуреткой.
Кореец ладно, мажор-чиновник, а вот водителя телеведущей очень жалко. Сидел в машине, никому замечание не делал, сели к нему в машину, потом вытащили наружу и били при шлюхах жестоко, а он этим петухам в отцы годится.
По пятнашке бы дали и нормально, а то как-то слабо.