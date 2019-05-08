Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула информирует, что 10 и 11 мая на Павловском тракте в районе пересечения с улицей Попова будут проводиться благоустроительные работы (асфальтирование).
На время проведения работ будет изменена организация дорожного движения:
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сужение четной проезжей части указанного участка Павловского тракта с 20 часов 10 мая до 4 часов утра 11 мая
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ограничение движения по нечетной стороне участка с 4 до 12 часов 11 мая
Движение автобусных маршрутов №9, 47, 60, 110, 113, 114, 117э, 120, 124, 144, 151 будет организовано по следующей схеме: Павловский тракт – съезд на малую проезжую часть Павловского тракта (Павловский тракт, 271) – ул.Попова — разворот в районе дома №107 по ул.Попова – ул.Попова – далее по маршрутам.
Участников дорожного движения просят быть бдительными, соблюдать требования дорожных знаков, установленных на время проведения работ, сообщается на официальном сайте Барнаула.
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