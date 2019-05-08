Дату освобождения Марии Бутиной из тюрьмы назвали в США

Уроженка Алтайского края Мария Бутина, приговоренная в США к 18 месяцам лишения свободы за работу в качестве незарегистрированного иностранного агента, выйдет на свободу 5 ноября 2019 года, передает ТАСС со ссылкой на ответ на запрос, направленный в Федеральное бюро тюрем США (Federal Bureau of Prisons, BOP).
"Дата освобождения Бутиной из заключения назначена на 5 ноября 2019 года", – говорится в ответе бюро.
В ведомстве уточнили, что сейчас Бутина находится в тюрьме города Александрия (штат Вирджиния), дата ее перевода в федеральную тюрьму пока не назначена.
Приговор Бутиной был вынесен 26 апреля 2019 года. В срок лишения свободы было зачтено время, которое россиянка провела под стражей в ожидании приговора (почти девять месяцев).
Сразу после освобождения из тюрьмы Бутина в соответствии с приговором должна быть немедленно депортирована из США. Ранее она заявляла, что желает вернуться в родной город Барнаул.
В российском МИД назвали приговор Бутиной "позорным пятном на американской судебной системе", выполнившей политический заказ. Президент России Владимир Путин объяснил приговор желанием США "спасти лицо".
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