Россия выслала двух шведских дипломатов в качестве ответной меры

МИД России принял решение выслать из страны двух шведских дипломатов, в качестве ответной меры после того, как МИД Швеции отказал в выдаче дипломатических виз нескольким сотрудникам российского посольства, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на издание Expressen.
"Два шведских дипломата высланы из страны", — заявил изданию представитель МИД Швеции Патрик Нильссон.
"Швеция ранее сообщила, что виза одного из российских дипломатов не может быть продлена, позже мы ответили отказом на (другие) запросы со стороны российского посольства", — добавил Нильссон.
"Мы сожалеем о решении со стороны МИД России", — заключил Нильссон.
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