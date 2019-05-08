Путин потребовал пресечь проведение госзакупок под конкретные компании

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что сомнительные практики организации конкурсов для госзакупок необходимо пресекать. Стенограмма выступления опубликована на сайте Кремля.

Президент отметил, что при составлении технических заданий для участников аукционов документы зачастую "рисуются под конкретного производителя", в том числе и под зарубежные компании, а другие предприятия при этом "задвигаются на периферию" и не имеют шанса на успех из-за того, как составлена документация.

"Такую сомнительную практику прошу прекратить, пресечь. Получать заказы должен не тот, кто ближе к распорядителям средств, а тот, кто дает лучшие предложения и по качеству, и по цене, и по надежности", – подчеркнул президент.

Глава государства также напомнил, что одной из системных задач национальных проектов является формирование дополнительного спроса на отечественную промышленную и высокотехнологичную продукцию.

"Дать нашим предприятиям – крупным, средним и малым – уникальную возможность закрепиться на внутреннем рынке, на собственном рынке, нарастить объем и качество выпускаемой техники и начать в конечном итоге экспорт", – сказал Путин.

Также он подчеркнул, что для того чтобы программа нацпроектов сработала, действовать нужно "в конкурентной среде".