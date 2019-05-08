Шансы на возвращение Кокорина и Мамаева в футбол оценили в РФС

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что у Павла Мамаева и Александра Кокорина не возникнет проблем с возвращением в футбол, пишет РБК.

"Осталось сидеть полгода. Надо сконцентрироваться, чтобы это время провести с пользой для здоровья, а осенью выйти на футбольное поле и начать тренироваться. Клуб "Зенит" поддерживает Кокорина, он по-прежнему в составе. Тренер "Зенита" говорил, что он может получить золотую медаль как чемпион России. Думаю, что судимость для их спортивной карьеры не станет фатальной", – сказал Колосков.

Он также отметил, что все зависит от усилий футболистов: "У них есть возможность доказать всем, и самим себе прежде всего, что они могут вернуться в профессиональный футбол".

По словам Колоскова, он рассчитывал на более мягкий приговор в отношении Кокорина и Мамаева. "Мне кажется, ребята уже осознали степень своей вины, по ним было видно, что они уже другие люди. Было бы более гуманно и справедливо, если бы накануне Дня Победы их освободили из-под стражи, но, к сожалению, этого не произошло", – подчеркнул Колосков.