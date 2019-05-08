Водка с георгиевской лентой может исчезнуть с прилавков магазинов

Проект "Трезвая Россия" считает, что в действующий "Закон о рекламе" необходимо внести поправки, согласно которым символ Великой Победы – георгиевская ленточка может исчезнуть с бутылок водки, пишут "Известия".
Руководство организации заявило, что украшение бутылок водки георгиевскими ленточками возмущает ветеранов и всех причастных к Великой Отечественной войне. В частности, использование этой символики "дискредитирует понятие воинской славы".
"Не первый год алкогольные компании в своем агрессивном маркетинге используют такие образы и символы", – заявил изданию глава "Трезвой России" Султан Хамзаев.
Отмечается, что "Трезвая Россия" направила свои предложения в Минздрав и Минпромторг. Министерство здравоохранения уже поддержало введение данной инициативы.
В Минздраве считают, что памятные символы непозволительно использовать для продажи товаров. В том числе тех, которые вредят здоровью. Минпромторг пока еще не получил послания от "Трезвой России".
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