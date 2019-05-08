Два участка дорог закроют в Барнауле на время ремонта железнодорожных переездов, сообщили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула.
В связи с проведением работ по ремонту железнодорожных переездов будет организовано перекрытие:
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проспекта Космонавтов в районе здания №30 – с 23 часов 17 мая до 6 часов 18 мая;
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улица Солнечная Поляна в районе строения №65Б по проспекту Космонавтов – с 23 часов 24 мая до 6 часов 25 мая.
Автомобилистов просят заранее выбирать маршруты объезда, сообщается на официальном сайте Барнаула.
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