Названы самые популярные саженцы у российских дачников

Больше всего в этом году у российских дачников пользовались популярностью саженцы малины — их доля составила треть всего спроса (29,3%), пишут "Известия" со ссылкой на исследования сервиса объявлений "Авито".

В среднем цена за один саженец малины составила 378 рублей. Дешевле всего куст обойдется огородникам из Уфы (126 рублей), дороже всего — жителям Иркутска (608 рублей).

Следующим по популярности у владельцев садовых участков стали саженцы вишни и черешни. Ими заинтересовались 21,2% покупателей. Средняя цена одного деревца составила 607 рублей.

Замкнул тройку лидеров виноград — его хотела приобрести пятая часть дачников (19,4%). Его средняя стоимость по стране — 277 рублей.

На четвертом и пятом местах по востребованности у любителей приусадебного хозяйства — слива и груша. Эти саженцы хотели приобрести 14,1 и 9,7% дачников соответственно. При этом в основном груша популярна только в Перми, где ее можно приобрести за 719 рублей, а слива — в Челябинске (226 рублей).

Наименее популярными у российских земледельцев стали абрикос и яблоня. Их хотели купить лишь 3,2 и 3,1% владельцев участков соответственно. Примечательно, что саженец яблони стоит дороже всех остальных — в среднем 1348 рублей.