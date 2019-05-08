Знаменитый стул из дела Кокорина и Мамаева уничтожат как оружие

Стул из "Кофемании", который в руках футболиста Александра Кокорина был использован как оружие против чиновников, будет уничтожен, сообщает телеканал "360".

В среду, 8 мая, Пресненский суд Москвы объявил приговор Кокорину и Мамаеву — 1 год 6 месяцев и 1 год 5 месяцев в колонии общего режима соответственно. Суд признал их виновными в избиении и хулиганстве, но не увидел признаков сговора.

"Со стулом вообще у нас чудеса происходят, потому что в отношении него показания четырех свидетелей вообще разные. В результате все пришли к убеждению, что изъят не тот стул. Поэтому гособвинитель не стал предъявлять вещественное доказательство", — рассказал адвокат Андрей Ромашов.

Получается, что если стул действительно уничтожат как вещественное доказательство, пострадает предмет мебели, который вообще не имел отношения к тому вечеру. Кроме того, непонятно, зачем вообще его уничтожать.

"Непонятно, зачем уничтожать, если можно в дальнейшем использовать по прямому назначению", — отметил Игорь Бушманов, который в суде представлял интересы Павла Мамаева.

По версии следствия, Кокорин нанес удар стулом по директору одного из департаментов Минпромторга. Этот стул квалифицировали как оружие.