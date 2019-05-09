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Ученые предупредили об угрозе разлома земной коры в океане

, ИА "Амител"
Ученые готовятся к публикации своего исследования в научных изданиях и его широкому обсуждению
Ученые установили, что в земной коре с большой скоростью происходят аномальные изменения / Фото: nauka.boltai.com

Ученые установили, что в земной коре с большой скоростью происходят аномальные изменения / Фото: nauka.boltai.com

Международная научная группа во главе с морским геологом из Лиссабонского университета Жуаном Дуарте выявила расслоение в океанической литосфере у берегов Португалии, сообщает РИА "Новости".

Как заявили на собрании Европейского союза наук о Земле в Вене, специалисты проанализировали сейсмическую активность в регионе. Внимание привлекли два бедствия: землетрясение 1755 года, полностью уничтожившее Лиссабон, и еще одно, произошедшее в 1969 году.

С помощью моделирования ученые установили, что в земной коре у берегов Португалии с большой скоростью происходят аномальные изменения, которые затрагивают участки литосферных плит на глубине до 250 километров.

"Предварительные результаты показывают, что существование в старой литосфере океанов слоев, подверженных серпентинизации (поглощению воды горными породами. — Прим. ред.), может приводить к ее расслаиванию", - говорится в выводах научной группы, опубликованных в рамках конференции.

По словам геологов, они "впервые выявили расслоение океанической литосферы". Ученые готовятся к публикации своего исследования в научных изданиях и его широкому обсуждению.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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