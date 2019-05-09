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Хакеры взломали криптобиржу и похитили биткоины на $40,8 млн

, ИА "Амител"
На время выявления уязвимостей пользователям закрыли возможность вывода средств
Злоумышленникам удалось вывести биткоины через 'горячий' счет / Фото: pixabay.com

Злоумышленникам удалось вывести биткоины через "горячий" счет / Фото: pixabay.com

Хакерская атака на одну из крупнейших мировых криптобирж — Binance — нанесла ей 40,8 млн долларов ущерба, сообщает "Прайм".

Именно на такую сумму злоумышленникам удалось вывести биткоинов через "горячий" счет, на котором хранилось приблизительно 2% от общей суммы средств Binance.

По оценке специалистов компании, для этого использовался целый ряд методов взлома, включая заражение вирусами и фишинг.

"Хакерам удалось получить большое количество API-ключей пользователей, коды двухфакторной аутентификации и, возможно, другую информацию", — констатируют в компании, уточняя, что средства клиентов остались в сохранности.

Чтобы обезопаситься от повторного похищения биткоинов, криптобиржа проведет тщательный анализ систем безопасности, проанализировав их на возможные уязвимости.

Это может занять неделю. На это время пользователям ограничат возможность вывода средств. При этом они могут продолжить торговать на криптобирже.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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