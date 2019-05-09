Россияне назвали самые любимые фильмы о войне, сообщает ВЦИОМ.

Пятерка лучших выглядит у мужчин и женщин одинаково. При этом четыре кинокартины из пяти представляют еще советский кинематограф.

26% опрошенных включила в число наиболее полюбившихся "В бой идут одни старики", 20% — "А зори здесь тихие", 15% — "Они сражались за Родину", по 13% — "17 мгновений весны" и "Т-34".

А вот дальнейшие позиции у мужской и женской аудитории несколько разнятся. Так, первые отдали предпочтение "Освобождению" (11%), "Сталинграду" (1989 г.) (7%), "Горячему снегу", "Смершу" и "Офицерам" (по 5% каждый).

Прекрасный же пол десятку любимых дополнил фильмами "Летят журавли" (8%), "Офицеры" (7%), "Освобождение" (5%), "Блокада Ленинграда" и "Сталинград" (1989 г.) (по 4%).

Так же стоит отметить, что больше половины (55%) опрошенных считают, что советские военные фильмы лучше, чем современные.

20% респондентов заняли серединную позицию, ответив, что кинематограф остался на том же уровне.

И лишь 16% россиян уверены, что современные фильмы про войну лучше, чем те, что снимали в Советском Союзе.