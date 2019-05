Ученые из Вашингтонского университета в Сиэтле обнаружила у мексиканского побережья Тихого океана морские организмы, получающие энергию для жизни из мышьяка, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Science Alert.

В научной работе, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), отмечается, что подобные микроорганизмы обитают в "бескислородных водах" на глубине от 200 до тысячи метров. В отсутствие кислорода они используют для дыхания окисленные соединения серы и азота.

Исследователи проанализировали ДНК найденных микробов и нашли гены, участвующие в окислении и восстановлении мышьяка. Для людей и других животных он ядовит.

Океанографы знали о существовании таких микроорганизмов, однако до сих пор их не удавалось найти в океанах. Исследователи предполагают, что мышьяк помогал им выживать во времена, когда на Земле была нехватка кислорода.

Кроме того, находка может быть полезной для того, чтобы смоделировать жизнь в океане в условиях глобального потепления. Если подводного кислорода снова будет мало, экосистемы вынуждены будут приспосабливаться к этим изменениям, и сделать это будет возможно в том числе благодаря мышьяку, считают авторы исследования.