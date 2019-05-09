Изобретательный фермер в Алейском районе нашел способ быстро очистить поле от сухих пожнивных остатков, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Мужчина прикрепил к бороне трактора горючие материалы, поджег их и стал ездить по своему полю, воспламеняя тем самым все вокруг.
Бдительные автолюбители заметили пал травы и сообщили о поджигателе в экстренные ведомства.
Вскоре сотрудники госпожнадзора прибыли на место происшествия из Алейска и остановили противоправные действия.
На предприимчивого фермера составили протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение пожарной безопасности).
Стоит отметить, что на территории Алтайского края сейчас действует особый противопожарный режим. За нарушение пожарной безопасности в это время придется заплатить двойной штраф.
Так физические лица могут быть оштрафованы на 4 тысячи рублей, должностные – на 30 тысяч, индивидуальные предприниматели – на 40 тысяч, юридические лица – на 400 тысяч рублей.
Комментарии