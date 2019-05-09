Праздничные фейерверки 9 мая станут финальным аккордом концертных программ на пяти городских площадках, расположенных в каждом из районов Барнаула.
Местами запуска станут площади Мира и Сахарова, ДК в поселке Южный и ДК "Трансмаш", а также парк "Лесная сказка".
Главный салют традиционно покажут на площади Сахарова. Красочные узоры от пиротехники в такт музыке будут появляться на небе на протяжении пяти минут.
По словам руководителя организации "Салюты Алтая" Валерия Гудеменко, запуск спланирован таким образом, чтобы наибольшая интенсивность выстрелов наблюдалась во время припевов, когда наибольший эмоциональный подъем.
Также он отметил, что яркость фейерверков будет увеличиваться вплоть до последней минуты.
"Самым ярким будет финал, последняя минута. Чем ближе к финалу, тем все ярче, интенсивнее", – цитируют Гудеменко "Вести Алтай".
По его словам, наиболее удобная площадка для просмотра фейерверка не возле сцены, как считают многие, а на удалении в 100-120 метров от нее.
Например, это может быть площадка в районе крыльца Театра драмы или даже чуть дальше.
"Чем человек ближе находится, тем он больше получает дискомфорт от шума, от выстрелов", – констатировал специалист.
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