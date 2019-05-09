Четверг, 9 Май, 10:18

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы относитесь к введению платных перекрестков?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,23
€ 73,09
Обь
248см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День Победы-2019Парламент Алтайского краяТрагедия в Шереметьево
Новости

Каким будет фейерверк на площади Сахарова в Барнауле

, ИА "Амител"
Салют будет производиться в такт музыке
Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Праздничные фейерверки 9 мая станут финальным аккордом концертных программ на пяти городских площадках, расположенных в каждом из районов Барнаула.

Местами запуска станут площади Мира и Сахарова, ДК в поселке Южный и ДК "Трансмаш", а также парк "Лесная сказка".

Главный салют традиционно покажут на площади Сахарова. Красочные узоры от пиротехники в такт музыке будут появляться на небе на протяжении пяти минут.

По словам руководителя организации "Салюты Алтая" Валерия Гудеменко, запуск спланирован таким образом, чтобы наибольшая интенсивность выстрелов наблюдалась во время припевов, когда наибольший эмоциональный подъем.

Также он отметил, что яркость фейерверков будет увеличиваться вплоть до последней минуты.

"Самым ярким будет финал, последняя минута. Чем ближе к финалу, тем все ярче, интенсивнее", – цитируют Гудеменко "Вести Алтай".

По его словам, наиболее удобная площадка для просмотра фейерверка не возле сцены, как считают многие, а на удалении в 100-120 метров от нее.

Например, это может быть площадка в районе крыльца Театра драмы или даже чуть дальше.

"Чем человек ближе находится, тем он больше получает дискомфорт от шума, от выстрелов", – констатировал специалист.

Читайте также в сюжете: День Победы-2019
Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Смотрите также
Смотрите также
Загрузка...
Партнёры

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
10:17
Спасатели нашли три тела погибших под лавиной в Горном Алтае 0
10:09
Парад победы и шествие "Бессмертного полка" в Барнауле: трансляция 0
10:04
Девять человек пострадали в массовом ДТП на трассе под Новосибирском 0
09:44
В Барнауле ограничили продажу алкоголя в День Победы 0
09:21
Чиновники подсчитали, какая пенсия у ветеранов ВОВ в России 0
09:01
День Победы в Барнауле: онлайн-трансляция 0
08:53
Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днем Победы 0
08:29
Каким будет фейерверк на площади Сахарова в Барнауле 0
08:06
Депутат Госдумы от Алтая Александр Терентьев поздравляет с Днем Победы 0
07:50
Старые советские открытки, посвященные Дню Победы 1
07:34
Десять важнейших фильмов о Второй мировой войне 65
07:19
Карта памяти: улицы Барнаула с именами героев Великой Отечественной войны 13
07:03
"Так сойдет": как сетевики в Барнауле "восстанавливают" дороги после порывов 0
06:48
Россияне сократили расходы на майских праздниках: почему так происходит 0
06:32
Какие улицы перекроют в Барнауле 9 мая и как изменится схема проезда транспорта 0
06:17
Дождь, грозы и жара до +30: какая погода будет в Алтайском крае 9 мая 0
06:01
День Победы на льду и фильмы о войне в парке: самые интересные события 9 мая в Барнауле 0
05:13
Изобретательного фермера-поджигателя поймали в Алтайском крае 0
04:18
Россияне назвали любимые фильмы о войне 0
03:50
Хакеры взломали криптобиржу и похитили биткоины на $40,8 млн 0
01:21
Американские ученые обнаружили новую форму жизни в отсутствии кислорода 0
00:59
Ученые предупредили об угрозе разлома земной коры в океане 0
23:36
Знаменитый стул из дела Кокорина и Мамаева уничтожат как оружие 1
23:16
Названы самые популярные саженцы у российских дачников 1
22:56
Два участка дорог закроют в Барнауле на время ремонта железнодорожных переездов 0
22:46
Водка с георгиевской лентой может исчезнуть с прилавков магазинов 1
22:34
Шансы на возвращение Кокорина и Мамаева в футбол оценили в РФС 0
21:56
Путин потребовал пресечь проведение госзакупок под конкретные компании 2
21:31
Рождаемость в начале 2019 года выросла только в трех регионах России 0
21:06
Россия выслала двух шведских дипломатов в качестве ответной меры 0
20:51
Дату освобождения Марии Бутиной из тюрьмы назвали в США 0
20:44
Дорожное движение будет изменено в Барнауле на Павловском тракте 10 и 11 мая 0
20:34
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки в колонии общего режима 8
19:46
Песков объяснил, почему Путин не поздравил Зеленского с Днем Победы 1
19:21
Пункт весового контроля на Новом мосту в Барнауле проверила спецкомиссия 1
19:08
Коротко о главном: смертельная лавина, волна лжеминирования и доходы депутатов
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 8 мая
18:54
Суд признал Кокорина и Мамаева виновными в побоях и хулиганстве 2
18:35
Родители спустя сутки пришли забирать пропавшую девочку в Рубцовске 0
18:19
Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами 0
17:50
Памятник Сталину из глины и монтажной пены установили в Новосибирске 2
17:33
Чиновников Казани отправят в школьные столовые питаться на 69 рублей в день 0
17:25
Куда сходить на выходных с 9 по 12 мая в Барнауле 0
17:13
Разгон полицией согласованного первомайского шествия в Петербурге расследует СПЧ 5
17:02
Ольга Бузова впервые даст большой концерт на алтайском курорте Яровое 6
16:50
Как получить разрешение на полет дрона и что будет, если этого не сделать 5
16:41
Справедливороссы поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы 0
16:32
ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за апрель 2019 года 0
16:22
Взрывных устройств не обнаружено: в Барнауле проверили "заминированные" ТРЦ 0
16:15
Огромный район из 25 высотных домов построят в частном секторе в Барнауле 18
16:06
Губернатор Петербурга попросил у Медведева 440 млрд на 17 городских проектов 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.